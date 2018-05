23. Mai 2018, 22:44 Uhr Festnahme 34-jähriger gesteht Exhibitionismus

Ein 34-jähriger Mann aus Dachau wurde am Mittwoch von der Polizei festgenommen, nachdem er exhibitionistischer Handlungen verdächtigt worden war. Der Mann hat laut Polizei gestanden, am 12. März abends in der S-Bahn von Freising Richtung München sich vor mehreren jungen Mädchen im Teenageralter entblößt und onaniert zu haben. Zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen fotografierten den Mann und verständigten die Polizei. Zudem halfen die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn der Polizei dabei, den Täter zu ermitteln. Er war seit 2006 mehrmals wegen Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich in Erscheinung getreten.