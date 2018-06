10. Juni 2018, 22:05 Uhr Festgottesdienst geplant Marktfest in Altomünster

Das Marktfest in Altomünster findet in diesem Jahr am Wochenende vom 30. Juni und 1. Juli statt. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr. Von 19 Uhr an spielt die Unterhaltungsband "Big Pack". Bar-Betrieb ist danach im Innenhof des Maierbräu mit DJ-Musik. Den Marktfestsonntag eröffnet der Festgottesdienst mit den Pipinsrieder Musikanten bei schönem Wetter im Freien auf der Bühne. Dort treten auch die Kinder der Zumba-Gruppe der vhs auf. Die Jugendlichen aus dem JUZ bauen eine Hüpfburg auf und bieten verschiedene Spiele an. Für die Versorgung mit Altomünsterer Bier und anderen Getränken, sowie für das leibliche Wohl der Gäste wird an beiden Markttagen Festwirt Werner Neumaier mit seinem Team sorgen.