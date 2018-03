15. März 2018, 21:53 Uhr Festgottesdienst Drei Franziskanerinnen feiern Ordensjubiläum

Die Franziskanerinnen von Schönbrunn feiern für drei Schwestern mit einem Festgottesdienst das Ordensjubiläum. Am Samstag, 17. März, beginnt der Gottesdienst um zehn Uhr in der Kirche St. Josef in Schönbrunn. Anschließend feiern die Jubilarinnen mit ihren Gästen im Schönbrunner Theatersaal. Schwester Maria Daniela Poller begeht ihr goldenes Jubiläum, Schwester Maria Baptista Bauer und Schwester Maria Sebalda Neger feiern das diamantene Jubiläum. Sie hatten, wie es in einer Pressemitteilung heißt, vor 50 und vor 60 Jahren die erste Profess abgelegt und damit ihre Hingabe zu Gott und ihre Bindung an die Gemeinschaft gemäß der Ordensregel des Heiligen Franziskus bezeugt. Im Jahr 1861 gründete die Gräfin Viktoria von Butler-Haimhausen das Franziskuswerk, 50 Jahre später gründeten die Schwestern des Franziskuswerks die Kongregation der Dienerinnen der göttlichen Vorsehung von Schönbrunn. Die Kongregation ist bischöflichen Rechts und beruft sich auf die Tradition des Heiligen Franziskus, der mit seiner Regel die spirituelle Basis für den Orden liefert. Am 8. Dezember 2015 haben die Franziskanerinnen die Viktoria-von-Butler-Stiftung gegründet.