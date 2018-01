8. Januar 2018, 13:59 Uhr Fahrerflucht in Karlsfeld Gegen Hauswand gefahren









Feedback

Unbekannter beschädigt in der Nacht zum Sonntag zwei Gartenzäune, eine Hecke und eine Hauswand. Jetzt sucht ihn die Polizei

Die Polizei Dachau sucht einen bislang unbekannten Fahrer, der mit seinem Auto in der Nacht zum Sonntag in Karlsfeld durch fremde Gärten gefahren und dabei einen Sachschaden von 1200 Euro angerichtet hat. Wie die Polizei mitteilt, kam der Wagen in der Münchner Straße auf Höhe der Hausnummer 210 von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun, fuhr über eine Hecke und prallte gegen eine Hauswand. Da der Weg zurück laut Polizei auf Grund des Höhenunterschiedes vom Grundstück zur Straße nicht möglich war, fuhr der Unbekannte einige Meter parallel zur Straße über einen Grünstreifen am Haus entlang auf das Nachbargrundstück. Auf dem Weg zurück zur Münchner Straße fuhr er einen weiteren Gartenzaun um und flüchtete dann Richtung München. Bei dem Unfallwagen handelt es sich laut Polizei wohl um einen Audi, da am Unfallort entsprechende Teile gefunden wurden. Hinweise unter Telefon 08131 / 561-0.