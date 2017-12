26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Fahrer schwer verletzt Wagen überschlägt sich auf Autobahn









Feedback

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 8 kurz vor der Anschlussstelle Sulzemoos in Richtung München: Ein Auto hat sich am vergangenen Freitag mehrmals auf der Fahrbahn überschlagen, der 42-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 33-jähriger Fahrer aus Olching mit seinem Wagen kurz vor 8 Uhr morgens auf der linken Spur unterwegs. Als er auf die mittlere Fahrspur wechselte, fuhr der 42-Jährige aus Wegscheid, der sich direkt hinter ihm befand, ebenfalls auf die mittlere Spur. Dabei geriet der 42-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Wagen blieb erst nach einer Böschung liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Sein Auto wurde völlig demoliert. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. Der 33-Jährige blieb dagegen unverletzt, weil die beiden Autos nicht zusammenstießen. Die Feuerwehren Odelzhausen, Wiedenzhausen und Adelzhausen sicherten die Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck, Telefon 089-89 118 110, zu wenden.