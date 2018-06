7. Juni 2018, 22:02 Uhr Fahrenzhausen/Dachau Bundesstraße 13 komplett gesperrt

Die Sanierung der Straße erfolgt vom 25. Juni an in zwei Abschnitten

Die aufwendige Sanierung der Bundesstraße 13 in Fahrenzhausen im benachbarten Landkreis Freising betrifft auch Autofahrer im Landkreis Dachau. Die B 13 wird vom 25. Juni an komplett gesperrt, wie das Staatliche Bauamt Freising am Donnerstag mitteilte. Der Grund: notwendige Sanierungsarbeiten an der Straße, deren Untergrund und Decke in der Vergangenheit arg gelitten hat. Die Bundesstraße wird in zwei Bauabschnitten wieder hergestellt. Zunächst, vom 25. Juni an, ist die Ortsdurchfahrt der B 13 in Fahrenzhausen zwischen Großnöbach und Amperbrücke für den Verkehr völlig gesperrt. Die Sperrung reicht laut Bauamt von der Amperbrücke bis zur Römerstraße.

Wie die Gemeindeverwaltung Fahrenzhausen weiter mitteilte, wird während des zweiten Bauabschnittes von Mitte September bis ungefähr November dieses Jahres die Sperrung bis zum Gewerbering ausgedehnt. Eine weitere Einschränkung für die Bürger: Der Wertstoffhof ist bis zum 16. Juni noch in der Ingolstädter Straße in Fahrenzhausen geöffnet. Am 25. Juni wird der Wertstoffhof aber in die Fraunbergstraße nach Weng verlegt. Die Rathausverwaltung macht darauf aufmerksam, dass jedes Grüngut nur samstags von neun bis zwölf Uhr am Bauhof in der Hauptstraße 48 in Fahrenzhausen abgegeben werden kann.

Aktuelle Informationen zur Erneuerung der Bundesstraße 13, auch generelle Auskünfte über den Baufortschritt können auf der Homepage der Gemeinde Fahrenzhausen abgerufen werden. Die Gemeinde bittet um Verständnis.