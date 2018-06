5. Juni 2018, 21:52 Uhr Expertenvortrag Erste Hilfe für Hund und Katze

"Erste Hilfe für Hunde und Katzen - Wie überbrücke ich die Zeit bis der Tier-(Not-)arzt kommt?" So lautet der Titel eines Vortrags für Hunde- und Katzenbesitzer. Die Tierheilpraktikerin Susanne Seuffert weiß, dass viele Menschen im Notfall überfordert sind. Die erste Regel lautet: Unbedingt Ruhe bewahren und Erste Hilfe leisten. An diesem Abend werden relativ einfache Möglichkeiten aufgezeigt, wie Tierhalter ihrem Haustier in einer Notsituation helfen und es über die entscheidenden Minuten bis zur tierärztlichen Versorgung stabil halten können. Alles von A wie Augenverletzung über V wie Vergiftungen bis Z wie Zeckenbiss wird besprochen. Außerdem erfahren die Zuhörer alles über die Grundausstattung einer Haus- und Notfallapotheke für Hunde und Katzen und die Besucher können im Anschluss noch Fragen stellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. Juni, 18 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Oberschleißheim statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 11. Juni, um 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro. Anmeldung in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Oberschleißheim, Montag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr unter Telefon 089/3153806 oder anmeldung@vhsosh.de.