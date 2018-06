3. Juni 2018, 22:05 Uhr Expertenvortrag CSU informiert über die Zukunft des Busverkehrs

Das Thema Busverkehr in Dachau interessiert fast alle Bewohner der Stadt: Am Mittwoch, 13. Juni, nimmt sich die CSU Dachau des Themas im Rahmen der Reihe "Zukunft Dachau" an und lädt zu einem verkehrspolitischen Diskussions- und Infoabend ein, wie es in der Pressemitteilung heißt. "Mit dem Bus in Dachau unterwegs" - darüber spricht der Referent Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Verkehr bei den Stadtwerken Dachau. Die Veranstaltung findet im Zieglerbräu in der Altstadt in der Veranda um 19 Uhr statt.