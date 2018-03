16. März 2018, 21:54 Uhr 28 000 Euro Schaden Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Sachschaden in Höhe von 28 000 Euro und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Indersdorfer Gabel ereignet hat. Als ein 27-Jähriger dort mit seinem Wagen nach links auf die Staatsstraße 2047 einbog, missachtete er laut Mitteilung der Polizei die Vorfahrt eines Kastenwagens. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, der 27-Jährige wurde leicht verletzt. In Zusammenhang mit dem Unfall bittet die Polizei einen Autofahrer, der den Verursacher möglicherweise irritiert haben könnte, als er erst nach Schwabhausen abbiegen wollte, dann aber doch in Richtung Dachau fuhr, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.