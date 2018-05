27. Mai 2018, 23:02 Uhr Eschenried Klangwelten

Finni Melchior und Hansi Zeller, die gemeinsam als Duo unter dem Namen KlangZeit auftreten, sind Vollblutmusikanten. Groovig, spritzig, frech präsentieren sie eine erstaunliche Bandbreite an Weltmusik: Tradimix, feurige ungarische Czardas, Tango, Valse Musette, Klezmer und witzige Couplets, aber natürlich auch zahlreiche Eigenkompositionen. Zusammen ergibt das für den Zuhörer einen herrlich frischen Ohrenschmaus. Während Hansi Zeller im einen Moment innig mit seinem Akkordeon verschmilzt und kurze Zeit später groovig auf ihm herum trommelt, entlockt Finni Melchior ihrer Geige die verschiedensten Klangfarben - die Bandbreite reicht von arabischer Rabab bis hin zur E-Gitarre. Am Samstag, 9. Juni, tritt das facettenreiche Duo in der Naturlandgärtnerei Sigi Klein in Eschenried, Münchner Straße 28, auf. Beginn ist um 20 Uhr, doch bereits am 18 Uhr gibt es für alle Besucher Pizza aus dem Steinofen. Bei schönem Wetter spielen Hansi Zeller und Finni Melchior draußen, bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gewächshaus statt. Die Karten kann man im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) in der Naturkostinsel oder unter www.leierkasten-dachau.de erwerben.