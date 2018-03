1. März 2018, 22:10 Uhr Es kommen noch mehr Die Neuen

Innenminister Joachim Herrmann (Mitte) am Donnerstag in der Kaserne der bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau. Der CSU-Politiker besuchte die Polizeianwärter, die in Dachau ihre Ausbildung beginnen.

Innenminister Herrmann begrüßt 148 Polizeianwärter

Von Laura Winter, Dachau

"Sie können stolz sein, Sie gehören zu den besten. Und wir brauchen Sie dringend." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchte die Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau und begrüßte die 148 neuen Anwärter, die am Donnerstag ihre zweieinhalbjährige Ausbildung bei der bayerischen Polizei begonnen haben. Etwa ein Drittel ist weiblich. In diesem Jahr sollen insgesamt 1800 junge Menschen zur Ausbildung für den Polizeidienst eingestellt werden. Ein "neuer Einstellungsrekord", sagte Herrmann. Er freue sich sehr: "Wir wollen, dass Bayern das sicherste Bundesland bleibt."

Wolfgang Sommer, Präsident der bayerischen Bereitschaftspolizei, gratulierte ebenfalls. Er betonte die umfassende Ausbildung der jungen Polizeikräfte. Nicht nur die schulische Ausbildung sei gewährleistet. Vor allem die Persönlichkeitsbildung spiele eine wichtige Rolle. Man stelle hohe Ansprüche an die Auszubildenden. Der Weg zur Einstellung sei nicht leicht gewesen, aber sie hätten es geschafft und sich durchgesetzt. Am 1. September sollen rund 800 weitere Anwärter eingestellt werden, etwa 300 von ihnen ebenfalls in Dachau. Die hohen Einstellungszahlen begründete Herrmann einerseits mit den vielen scheidenden Polizisten, die nun in den Ruhestand gehen. Andererseits bestehe ein großer Bedarf an gut ausgebildeten Polizeikräften. Von 2017 bis 2020 sollen jährlich 500 zusätzliche Stellen bei der bayerischen Polizei geschaffen werden. Auch in den darauf folgenden Jahren wolle man die Polizei personell weiter ausbauen.

Um die gute Ausbildung der Nachwuchsbeamten gewährleisten zu können, werde man zudem die Ausbildungskapazitäten erhöhen. So sei neben dem neuen Lehrsaalgebäude, das erst vor wenigen Tagen fertiggestellt wurde, ein weiteres Unterkunftsgebäude in Planung. Es soll zum nächsten Einstellungstermin im Herbst fertig sein. Pressesprecher Uli Schmid erklärte, dass bedingt durch die hohen Einstellungszahlen nun auch Vieles geplant werden müsse. So wird die Kantine erneuert. Es gehe jetzt vor allem darum, Abläufe zu optimieren.

Einige der angehenden Polizeibeamten berichteten, warum sie ihre Ausbildung bei der Polizei absolvieren wollen. Nicht selten geht damit ein Kindheitswunsch in Erfüllung. Ob die Angehörigen stolz seien? "Na logisch", sagt einer der Anwärter grinsend.