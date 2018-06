10. Juni 2018, 22:05 Uhr Erstes Treffen am Montag Stark machen gegen Diskriminierung

Ein neues Projekt soll Jugendlichen im Landkreis helfen, sich gegen Ausgrenzung zu wehren. Die Workshops beginnen nun

Ein neues Projekt für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 27 Jahren soll diese darin bestärken, sich von Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen nicht unterkriegen zu lassen, ihre eigenen Potenziale zu entfalten und sich gegenseitig zu bestärken. Vorrangig ist es für Jugendliche konzipiert, die in der Gesellschaft eine Form von Ausgrenzung erfahren: zum Beispiel durch einen zugeschriebenen oder tatsächlichen Migrationshintergrund, aufgrund ihrer Hautfarbe oder einer Behinderung. Aber auch Jugendliche, die nicht negativ von Diskriminierung betroffen sind oder dies nicht so empfinden, können an dem Projekt teilnehmen.

Miteinander reden ist eine Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis und so heißt auch diese Projekt: Talk. Daran beteiligt sind die Kreisjugendpflege Dachau, der Zweckverband Jugendarbeit, der Kreisjugendring, die Stadt Dachau, die Tanzschule Meet&Dance und das Projekt Samba der Caritas. Das Projekt Talk ist Teil der Partnerschaft für Demokratie Dachau.

In künstlerischen Workshops, wie etwa Theater, Rap, Tanz oder Video werden den Jugendlichen Angebote gemacht, in denen sie die Themen, die sie beschäftigen, aufgreifen und künstlerisch durch unterschiedliche Medien ausdrücken können. Zu Beginn wird es fünf Gruppen geben, die sich bereits in dieser Woche zum ersten Mal treffen. Weitere Termine werden jeweils bei den ersten Treffen der Gruppen vereinbart.

Die Gruppe 1 trifft sich bei Meet&Dance in der Münchner Straße 87 b und widmet sich am Mittwoch, 13. Juni, dem Hip Hop. Beginn ist um 18 Uhr. Das Hoftheater Bergkirchen betreut die Gruppe 2, die sich an diesem Montag, 11. Juni, in den Räumen des Kreisjugendrings an der Mittermayerstraße 22 zum ersten Mal trifft. Das Treffen am Montag, 18. Juni, und alle weiteren werden im Bruggerhaus Bergkirchen stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Gruppe 3 tanzt und singt ebenfalls Hip Hop, allerdings in Vierkirchen. Die ersten beiden Treffen finden am Dienstag, 12., und Dienstag, 19. Juni, statt. Beginn im Jugendzentrum am Schulweg 1 ist um 17.30 Uhr.

Auch die Gruppe 4 ist musikalisch unterwegs. Junge Rapper treffen sich erstmals am Donnerstag, 28. Juni, im Juz Süd am Klagenfurter Platz in Dachau Süd. Beginn ist um 18 Uhr. Die Gruppe 5 ist die Film-Gruppe. Erste Treffen an den Donnerstagen, 14. und 21. Juni, in der Augsburger Straße 61, jeweils um 17 Uhr.

Am Mittwoch, 20. Juni, findet eine gemeinsame Auftaktveranstaltung im Juz Süd, Klagenfurter Platz 1, Dachau statt. Zu Gast ist das Talk-Projekt Reutlingen. Offen für alle Jugendlichen, Fachkräfte und Interessierten, Beginn ist um 18 Uhr.