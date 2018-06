15. Juni 2018, 22:00 Uhr Eröffnung Christa Spencer in Regensburg

Unter dem Titel "Und dann . . .?" stellt die Dachauer Künstlerin Christa Spencer von diesem Wochenende an in Regensburg in der Werkstatt & Galerie "druckMal" in Waffnergasse 1, aus. Christa Spencer hat sich mit ihrer farbstarken Malerei seit Jahren immer wieder neu der figürlichen Malerei verschrieben. Ausgehend von alten Fotos erschafft die Künstlerin ihre Bilder. Sie schreibt dazu: "Ein flüchtiger Augenblick, welcher das junge Leben vor langer Zeit fotografisch festgehalten hat, spiegelt für mich in Haltung und Mimik eine Empfindsamkeit, Unsicherheit, Erlebtes. Diese Empathie setze ich malerisch um." Die Ausstellung ist noch bis 14. Juli zu sehen, Öffnungszeiten jeweils Freitag 16 bis 19 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr.