7. Juni 2018, 22:02 Uhr Erdweg Schützenverein berät über neue Schießstätte

Der Schützenverein Eichengrün Walkertshofen lädt am Freitag, 29. Juni, alle Mitglieder zum Thema "Neubau Schießstätte" zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Auf der Tagesordnung stehen die aktuellen Planungen zum Schießstättenneubau und die Information über die Kosten und die Finanzierung. Die Mitgliederversammlung stimmt darüber ab und wird einen Beschluss über das weitere Vorgehen fassen. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in der Perchtold-Halle in Walkertshofen, Großberghofener Straße 1.