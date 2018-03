5. März 2018, 22:01 Uhr Erdweg Saisonfinale der Rollstuhlbasketballer

Das Rollstuhlbasketballteam der SHG Dachau bestreitet an diesem Sonntag, 11. März, seine letzten Punktspiele der Saison 2017/18 in der Landesliga Bayern. Die Sitting Bulls aus Dachau erwarten in der Erdweger Schulturnhalle um 10 Uhr den Tabellennachbarn aus Kaufbeuren. Um 14 Uhr steht das Spiel gegen Schweinfurt an. Mit 14:14 Punkten aus den bisherigen Spielen belegen die Sitting Bulls zur Zeit den fünften Tabellenplatz in der Landesliga Bayern. Mit zwei Siegen am kommenden Heimspieltag könnten sich die Dachauer Rollstuhlbasketballspieler den fünften Platz in der Tabelle sichern.