8. Juni 2018, 22:01 Uhr Erdweg Moonlight-Cup im Badminton

Die Badminton-Abteilung der SpVgg Erdweg veranstaltet bereits zum fünften Mal ihren Moonlight-Cup, ein Zwölf-Stunden-Nachtturnier. Spielbeginn in der Dreifachturnhalle in Erdweg, Pater-Cherubin-Straße, ist am Samstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr. Das Erwachsenen-Turnier findet immer mehr Freunde, da sich durch den Modus stets neue Spielpartner ergeben. Legendär sei auch das Mitternachts,- und Nachspeisen-Büfett sowie das gemeinsames Weißwurstfrühstück, sagen die Veranstalter.