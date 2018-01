2. Januar 2018, 22:00 Uhr Erdweg CSU sammelt Altpapier









Da der erste Samstag im Januar in diesem Jahr auf einen Feiertag fällt, findet das monatliche Sammeln von Altpapier des CSU-Ortsverbands im Erdweg in diesem Jahr eine Woche später, am 13. Januar, statt. Die CSU-Mitglieder sammeln dabei immer ab 8 Uhr das am Straßenrand bereit gelegte Altpapier ein. Im Anschluss wird überprüft, ob das Papier frei von anderen Verpackungsmaterialien ist und von den Sammlern zur Altpapierbörse gebracht. Initiator der Initiative gegen Ressourcenverschwendung war vor 35 Jahren der ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete Blasius Thätter.