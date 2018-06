5. Juni 2018, 21:51 Uhr Erdweg Achtjähriger Schüler von Bus angefahren

Ein acht Jahre alter Junge wurde am Montagmittag in Unterweikertshofen von einem Bus erfasst. Um 13.35 Uhr stiegen laut Polizei an der Bushaltestelle in der von-Hundt-Straße in Unterweikertshofen mehrere Schüler aus dem Linienbus aus. Nachdem der Bus wieder angefahren war, wollte der Bub aus Erdweg plötzlich auf Höhe des Busses die Fahrbahn überqueren und wurde dabei vom Bus erfasst. Der Bub wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in die Kinderklinik Dritter Orden in München eingeliefert.