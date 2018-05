28. Mai 2018, 21:56 Uhr Elternkindtag Schnuppertag im Montessori-Kinderhaus

Bis zum Alter von etwa drei Jahren nehmen Kleinkinder ihre Umwelt ganzheitlich wahr und saugen Informationen auf wie ein Schwamm. Unter dem Leitaspekt der Montessori-Pädagogik wird in der Elternkindgruppe des Montessori-Kinderhauses Dachau unter professioneller Anleitung gemeinsam gespielt und experimentiert. Alle Interessenten sind eingeladen, am Dienstag, 12. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr den unverbindlichen Schnuppertag in der Elternkindgruppe des Montessori-Kinderhauses zu besuchen und mehr über die das Konzept und Pädagogik von der Gründerin Maria Montessori zu erfahren. Einmal wöchentlich treffen sich die acht bis zehn Kinder im Alter von 18 Monaten bis zweieinhalb Jahren mit ihren Eltern und haben die Möglichkeit, diese Herangehensweise kennenzulernen und Zeit miteinander zu verbringen. Nach dem Begrüßungsritual mit Liedern und Bewegungsspielen, werden Themen aus Natur und Jahreskreislauf gemeinsam erarbeitet.