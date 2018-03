12. März 2018, 22:04 Uhr "Elenas Nacht" Willi Lettmair stellt Hörspiel vor

Eine ganz besondere Lesung findet am Donnerstag, 15. März, um 18.30 Uhr in der Buchhandlung "Blätterwerk" in Karlsfeld statt. Der aus Karlsfeld kommende Autor Willi Lettmair stellt sein aufwendig produziertes Hörspiel "Elenas Nacht" erstmals vor. Zuhörer erwartet ein mehr als einstündiges fantastisches Stück voller Abenteuer, Elfen, Trollen und einem gewaltigen Drachen. Eine Geschichte über den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, Treue und Verrat, Liebe und Gewalt - und die Kraft der Freundschaft. Das alles umrahmt von Liedern, packenden Audioeffekten und dem Originalsprecher der CD-Veröffentlichung Christian Reimer. Lettmair, der seit Jahren vor allem mit seiner Band Obazda in der Region bekannt ist, schrieb die Story über Elenas Nacht bereits vor vielen Jahren. Erst später wurde daraus das hochwertig produzierte Werk, das es seit wenigen Wochen als Doppel-CD zu kaufen gibt. Da Hörspiel ist empfohlen für Zuhörer ab 10 Jahren. Der Eintritt ist frei.