22. Mai 2018, 21:45 Uhr Einweihungsfeier des Büros Tag der offenen Tür in Schrodis Büro

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi lädt zu einem Tag der offenen Tür in seinem Büro in Olching ein. Schrodi feiert damit nachträglich die Einweihung seines Büros. Die Feier war wegen kurzfristiger Terminfestsetzungen im Zuge der Koalitionsverhandlungen vor einigen Monaten abgesagt worden. Die Einweihung des Büros findet mit einem kleinen Sektempfang am Freitag, 25. Mai, um 10 Uhr im Ilzweg 1, 82140 Olching statt. Interessierte Bürger können bis 15 Uhr das Büro besuchen.