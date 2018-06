3. Juni 2018, 22:05 Uhr Ein Parkhaus SPD informiert über die Bahnhofsneugestaltung

Die SPD Dachau beschäftigt sich bei ihrem monatlichen politischen Treff, diesmal am 6. Juni um 19 Uhr, mit der Umgestaltung des Dachauer Bahnhofes. Neue Buslinien und Taktverstärkungen brauchen mehr Platz, der Busbahnhof platzt aus allen Nähten. Ein Autoparkhaus soll das Fahrradparkhaus auf der Ostseite ergänzen, wie viele Stellplätze sind genug? Verkehrsreferent Volker C. Koch stellt dazu die aktuellen Überlegungen im Stadtrat vor. Die Veranstaltung findet in der Taferngaststätte Fischer, Bahnhofstraße 4 in Dachau statt.