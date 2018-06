15. Juni 2018, 22:00 Uhr Ehrenamt Blumen für Edda Drittenpreis

Zum 70. Geburtstag erhält die rührige Tafel-Chefin viel Lob

Die Leiterin der Dachauer Tafel, Edda Drittenpreis nutzte ihren 70. Geburtstag, um Spender und Weggefährten sowie eine Reihe privater Gönner einzuladen. "Ohne Sie alle könnte die Tafel nicht so erfolgreich arbeiten und helfen", sagte die Jubilarin. Sie vergaß auch nicht, ihrem 65-köpfigen Team zu danken. "Ohne meine fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht möglich." Unter den Gratulanten waren auch der Landtagsabgeordnete Martin Güll, Bezirkstagspräsident Josef Mederer sowie Oberbürgermeisterobmann Stefan Kolbe. Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath hob in seiner Laudatio das herausragende Engagement hervor, mit dem Edda Drittenpreis seit 16 Jahren ehrenamtlich die Tafel leitet. "Es geht in deiner Arbeit nicht um dich, sondern um die Menschen, die es im Leben nicht so gut haben", sagte Seidenath. Oberbürgermeister Florian Hartmann bezeichnete Drittenpreis' Engagement als "Lebenswerk", die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki lobte, dass Drittenpreis, sich auch gegen Widerstände durchsetze.