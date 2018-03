2. März 2018, 22:04 Uhr Durch meine Linse Fotowettbewerb zu Haimhausen

Der Haimhausener Kulturkreis veranstaltet einen Fotowettbewerb mit dem Thema "Haimhausen durch meine Linse". Jeder, der Interesse an der Fotografie und dem Ort Haimhausen hat, auch "Nicht-Haimhauser", darf mit maximal drei Fotos teilnehmen. Sowohl Aufnahmen mit einer normalen Kamera sind erlaubt, als auch Handyfotos. Die drei besten Fotos werden von einer unabhängigen Jury prämiert. Alle eingereichten Fotos sind anschließend in einer Ausstellung in der Haimhausener Kulturkreiskneipe bis 15. Dezember zu sehen, von Januar 2019 an dann im Sitzungssaal der Gemeinde. Termin für die Abgabe ist der 24. Oktober. Details zur Abgabe gibt es rechtzeitig vor dem Termin.