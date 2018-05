31. Mai 2018, 21:50 Uhr Der Genossenschaftsgedanke Gemeinsam was schaffen

Die VR-Bank Dachau feiert das Gründerjubiläum mit verschiedenen Aktionen

Von Christiane Bracht, Dachau

Die Volks- und Raiffeisenbank Dachau ist im Feierrausch. Das ganze Jahr über sind verschiedene Aktionen geplant, die an den Gründer der Bank erinnern sollen. Anlass ist der 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Seine Idee, die Bank genossenschaftlich zu führen, hat bis heute Bestand. Sein Credo: "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele." Bis heute ist dieser Gedanke nicht aus der Mode gekommen. Gemeinschaftliches Wirtschaften gibt es inzwischen in vielen Bereichen, so zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei der unabhängigen Energieversorgung oder auch beim bezahlbaren Wohnraum. "Hier zählt das Wohl aller nicht der Profit weniger", sagt der Vorstandssprecher der Dachauer Volksbank Raiffeisenbank, Thomas Höbel. "Aus diesem Grund wollen wir im Raiffeisenjahr der Region etwas zurückgeben."

Die Aktionen, die die Dachauer Bank geplant hat, haben alle eins gemeinsam: Das Miteinander zählt - die Genossenschaftsidee. Sie bewegt die Menschen bereits seit 150 Jahren und ist 2016 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erhoben worden. Mit Hilfe einer Crowdfunding-Plattform will die Volks- und Raiffeisenbank Projekte in der Region fördern. Mitmachen können nicht nur Spender, sondern auch Leute, die eine unterstützenswerte Idee haben. Sie stellen sie vor, werben dafür und akquirieren so Spender. Die Bank will die gesammelten Gelder dann verdoppeln - allerdings nur bis zu einem Betrag von 2000 Euro. Wer sich dafür interessiert kann unter "Viele schaffen mehr" die Plattform aufsuchen. Bislang gibt es dort nur ein Projekt namens "Oh happy day". Ein inklusiver Gospelchor will mit 150 Sängern, Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, drei Konzerte geben. In neun Workshop-Tagen sollen sie einstudiert werden. 3370 Euro haben sie bereits akquirieren können, 5000 Euro sind nötig. Das Projekt läuft noch bis zum 22. Juli.

Eine weitere Geburtstagsaktion ist der VR-Firmen- und Behördenlauf. Er findet am 4. Juli statt und wird in Kooperation mit dem ASV Dachau veranstaltet - heuer zum sechsten Mal. Die neuen Startershirts sind mit einem Jubiläumslogo verziert. Außerdem findet im Rahmen dieser Veranstaltung eine Typisierungsaktion zugunsten Leukämiebetroffener statt.

Außerdem wollen die Mitarbeiter der VR-Bank unter dem Motto "Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele" sich im Landkreis engagieren. Die Geschäftsstelle Niederroth hielt zum Beispiel beim Ramadama der Gemeinde. In Röhrmoos unterstützen zwei Mitarbeiter der Bank an zwei Tagen die Mittagsbetreuung der örtlichen Grundschule. Und die Geschäftsstelle Dachau hat sich vorgenommen bei der Dachauer Tafel mitzuhelfen.

Für Biertrinker gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl: das Jubiläumsbier. Der Maierbräu in Altomünster hat extra anlässlich des Geburtstags des Firmengründers ein spezielles Raiffeisenbier herausgegeben. Es ist in den Geschäftsstellen der Genossenschaftsbanken im Landkreis erhältlich. "Zum Wohle aller", wie die Bank schreibt. Wer es testen will, kann es gegen eine Spende bekommen. Am Ende des Jahres werden die so eingenommenen Spenden zugunsten eines guten Zwecks verteilt. Welcher, das steht noch nicht fest.