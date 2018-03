9. März 2018, 22:03 Uhr Das Auge Gottes basteln Kreativer Oasentag am Petersberg

In der Fastenzeit bietet die katholische Landvolkshochschule Petersberg ein Seminar zur inneren Einkehr an, dass sich mit dem Auge Gottes befasst. Es steht jedoch nicht der kontrollierende Blick im Mittelpunkt, sondern Gottes Auge als Symbol liebevoller Zuwendung und schützendes Zeichen in allen Lebenslagen. Das Seminar am Donnerstag, 15. März, beginnt um 9.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Es werden kleine Kunstwerke aus Wolle und Holz sowie Miniatur-Mandalas angefertigt. In einer Abschlussmeditation werden die Werke verbunden und gesegnet mit einem biblischem Impuls. Anmeldung unter Telefon 08138/ 9313-0 oder www.der-petersberg.de.