26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Dachauer Themen 2018 Diskussionen ohne Ende









Feedback

Infrastruktur, Wohnungen, Gewerbegebiete sind laut Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) auch 2018 die wichtigsten Themen für die Stadt Dachau. Im Vergleich zu anderen Kommunen hängen Dachau und Karlsfeld bei der Gewerbesteuer hinterher. Doch wo immer sie Flächen für Firmen ausweisen wollen, geraten sie in Konflikt mit Umweltschützern und Anwohnern. Am früheren Seeber-Gelände haben sich diese zu einer Bürgerinitiative zusammen geschlossen, die 2018 bei weiteren Beschlüssen der Stadt von sich hören lassen wird. Besorgt sind die Stadträte über Autoliv. Der Zulieferbetrieb schließt die Produktion und will seinen Forschungsstandort an der Siemensstraße ausbauen. Doch bringt das die begehrten Gewerbesteuern? Manche haben ihre Zweifel. Konträre Ansichten gibt es zum Straßenausbau. Hartmann fürchtet, dass jede Straße nur noch mehr Verkehr auslöst. Vielleicht klärt sich 2018 wenigstens das Thema Straßenausbaubeitragssatzung. Hartmann ist für eine Abschaffung. Wenn dafür ein anderes Finanzierungsmodell geschaffen wird. Eine Kann-Regelung, wie sie die CSU im Landtag vorschlägt, will er nicht. "Da wird die Verantwortung weggeschoben."