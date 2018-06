17. Juni 2018, 21:51 Uhr Dachauer Forum Exkursion ins Wittelsbacher Land

Das "Dachauer Forum" lädt zu einer Exkursion ein: Am Samstag, 23. Juni, geht es mit Wilhelm Liebhart in Begleitung von Veronika Winkler ins Wittelsbacher Land. Die Teilnehmer besuchen den Schlossgarten Affing, das Wasserschloss Pichl bei Aindling und das Schloss Scherneck mit der wunderschönen Schlosskirche. Brotzeit gibt es im Biergarten mit einer eigenen Brauerei. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Busbahnhof Dachau, Rückkehr bis etwa 18 Uhr. Die Gebühr für Busfahrt und Reiseleitung beträgt 28 Euro. Anmeldung: Dachauer Forum, Telefon 08131 / 996 88-0, info@dachauer-forum.de.