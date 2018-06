1. Juni 2018, 22:00 Uhr Dachau Unfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte hat ein heftiger Verkehrsunfall an der Kreuzung Theodor-Heuss- und Schleißheimerstraße am Mittwochabend gefordert. Laut Polizei hätte ein 47-jähriger Taxifahrer, der auf der Theodor-Heuss-Straße Richtung Karlsfeld unterwegs war, die Vorfahrt achten müssen. Er wollte links abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Schwabhauserin und fuhr in die Kreuzung. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Taxi. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl der Taxifahrer, seine Kundin, eine 41-Jährige aus Elmshorn, und die Schwabhauserin. Alle drei mussten mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Ein Abschleppdienst musste die beiden Pkw demolierten bergen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.