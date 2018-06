6. Juni 2018, 21:59 Uhr Dachau Treffen der Modelleisenbahnbauer

Für Freunde der Modelleisenbahn wird es ein Eldorado: Am Sonntag, 10. Juni, findet der 114. Modelleisenbahn Markt und Treff in der ASV-Halle an der Gröbenrieder Straße statt. Von 10 Uhr an bis 14 Uhr kann man kleine Züge vorbeirattern sehen, aber auch bei wohlsortierten Fachhändlern und spezialisierten Kleinserienherstellern Gleise, Signale, Antriebstechnik und vieles mehr erwerben. Der Markt gilt als der Szene-Treffpunkt. cb