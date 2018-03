13. März 2018, 22:01 Uhr Dachau Trakour-Training für Jugendliche

Von April an bietet der ASV Dachau für Teenager zwischen zwölf und 15 Jahren einmal wöchentlich Trakour an, die Indoorvariante der Trendsportart Parkour. Statt Mauern, Treppen, Bänken, Geländern oder Zäunen werden ebenso spannende und herausfordernde Hindernisse überwunden, die die Turnhalle zu bieten hat. Zehn Kurstage finden jeweils montags von 18 bis 19 Uhr in der Georg-Scherer-Halle statt. Die Kosten für ASV-Mitglieder liegen bei 20 Euro, Nicht-Mitglieder zahlen 60 Euro. Start ist am 23. April. Beim Parkour geht es darum, draußen Hindernisse jeglicher Art möglichst artistisch zu überwinden, entstanden ist die Trendsportart Parkour in einem Pariser Vorort in den Achtzigerjahren. Seither hat sich das urbane Outdoor-Vergnügen in die ganze Welt verbreitet und auch in viele Musikvideos und Filme Einzug gefunden. Stufenbarren, Sprossenwände, Kästen, Bänke, Ringe, Taue, Trampolin und Weichbodenmatten eignen sich bestens für ein Indoor-Training, und das heißt "Trakour". Trakour schult die Körperbeherrschung und die Ausdauer. Es ist ein guter Einstieg, um ein Gefühl für Hindernisse und den eigenen Körper zu bekommen. Spaß ist garantiert. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstelle des ASV Dachau unter Telefon 08131/ 5681-0 oder Ingrid Sedlbauer, Telefon 08131/ 5681-16, gerne entgegen.