6. März 2018, 21:54 Uhr Dachau 10 000 Stimmen gegen Beiträge für Straßenbau

Die Straßenausbaubeitragssatzung beschäftigt weiterhin die Bürger im Landkreis. Fast 10 000 Unterschriften für das von den Freien Wählern angestrebte Volksbegehren für die Abschaffung der Satzung wurden im Landkreis Dachau bereits gesammelt. 800 davon hat die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau eingeworben und dem FW-Bezirksgeschäftsführer Günter Kaltner übergeben. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Renate Rösch erklärte: "Wir wollen die 1000er-Marke knacken und sammeln weiter!" Die Unterschriftenlisten liegen weiter in der Oberen Apotheke in der Konrad-Adenauer-Straße 18 und in der Frühlingsapotheke in der Frühlingstrasse 33 in Dachau aus.

Auf Einladung der ÜWG Haimhausen wird der FW-Landtagsabgeordnete Benno Zierer am Dienstag, 13. März, in der Vereinsgaststätte des SV Haimhausen "La Mamma", Unterer Bründlweg, erneut zum Thema sprechen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Zierer hielt in dieser Woche bereits in Schwabhausen im gut besuchten Gasthaus Göttler einen Vortrag. Von dem bisherigen landkreisweiten Ergebnis war Benno Zierer überwältigt und zollte insbesondere den drei Verantwortlichen der BI-Dachauer Land und dem Vorsitzenden der Haus- und Grundeigentümer Dachau und Umgebung großen Respekt und Dank. Im Namen der BI erläuterte Engelbert Loderer den Werdegang der Bürgerinitiative und unterstrich dabei auch die persönlichen Anfeindungen, die seine beiden Mitstreiter Florian Ebner und Franz Liedl als aktive Gemeinderäte einstecken mussten. Zierer lobte Dachau als beispielgebenden Landkreis für die 71 Landkreise und 25 kreisfreien Städte in Bayern.

Bis Mitte März sollen die Unterschriften zur Beantragung des Volksbegehrens dem Innenministerium vorgelegt werden. Zieter geht von bis zu 100 000 beglaubigten Unterschriften aus. Angeblich, so sagte er, arbeite die CSU an einem Vorschlag, der bis Ostern zur Verfügung stehen solle. Die FW-Fraktion wolle aber eine Verschleppung des Themas über die Landtagswahl 2018 hinaus nicht akzeptieren und das Volksbegehren in Kürze in Angriff nehmen.