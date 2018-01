1. Januar 2018, 21:47 Uhr Dachau Sternsinger bringen Segen auf Bestellung









Feedback

Die Sternsinger des Pfarrverbands Heilig Kreuz und Sankt Peter, Dachau sind in den ersten Januartagen im Pfarrgebiet unterwegs. Mit Gesang und Weihrauch bringen sie den Segen für das neue Jahr zu allen, die sie einladen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit. In Indien und weltweit" sammeln sie für das Kindermissionswerk, die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Mit Kreide schreiben die Sternsinger die traditionellen Zeichen "20*C+M+B+18" an die Wohnungstüren und erbitten so den Segen Gottes für die Bewohner. Das Kürzel "CMB" steht dabei für die Segensworte "Christus mansionem benedicat" = "Christus segne dieses Haus".

Die Sternsinger von Heilig Kreuz sind am 4., 5. und 6. Januar unterwegs, die Sankt-Peter-Sternsinger am 5. und 6. Januar nachmittags. An diesem Dienstag, 2., und Mittwoch, 3. Januar, ist die letzte Gelegenheit, die Sternsinger nach Hause einzuladen. Interessenten auf dem Gebiet von Sankt Peter melden sich bitte per Mail bei Gemeindereferentin Birgitta Grimm: bgrimm@ebmuc.de, auf dem Gebiet von Heilig Kreuz bei Gemeindereferent Markus Grimm: mgrimm@ebmuc.de oder telefonisch in den Pfarrbüros.