29. Mai 2018, 22:12 Uhr Dachau Open-Air-Kino

Der Skatepark an der Kufsteinerstraße wird am Samstag, 2. Juni, zum Open-Air-Kino. Von 20 Uhr an wird auf einer drei mal vier Meter großen Leinwand der Erfolgsfilm "Willkommen bei den Hartmanns" gezeigt. Eine Komödie über eine Familie, die einen Flüchtling bei sich aufnehmen möchte. Das Publikum wird schon von 18 Uhr an mit Gegrilltem und kühlen Getränken versorgt. Außerdem zeigen die Biker und Skater ihr Können. Der Eintritt zu der städtischen Veranstaltung ist kostenfrei.