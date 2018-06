6. Juni 2018, 21:59 Uhr Dachau Neuwahlen bei Initiative Jugendkulturzentrum

Die Initiative Jugendkulturzentrum Dachau setzt sich seit zwölf Jahren für die Schaffung eines Jugendkulturzentrums für die Stadt und den Landkreis Dachau ein. Inzwischen ist man diesem Wunsch einen Schritt näher gekommen: Die Dachauer Stadträte können sich ein Jugendkulturzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik vorstellen.

Nun wählen die Mitglieder der Initiative turnusgemäß einen neuen Vorstand. Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in der Mittermayerstraße 22-24 statt. Nach Wunsch des Vorsitzenden Markus Erhorn sollen frische Kräfte ran: "Nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit wäre es an der Zeit für neue Gesichter", so Erhorn, der die Initiative seit sechs Jahren anführt. Zuvor war er vier Jahre als stellvertretender Vorsitzender und zwei Jahre als Beisitzer im Vorstand tätig. Er ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Initiative im Führungsposition. "Ich hoffe, dass unsere Mitgliedsorganisationen viele interessierte Kandidaten zur Versammlung schicken", sagt Erhorn. Er würde gerne in den nächsten zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender den neuen Vorstand einlernen und 2020 schließlich von allen Ämtern zurücktreten. Dafür muss sich aber erst ein Kandidat für den Vorstandsposten finden.

Interessierte können sich im Internet unter der Adresse www.juku-dachau.de über die Initiative informieren und mit dem Vorstand Kontakt aufnehmen. Auch alle Vertreter der Mitgliedsorganisationen der Initiative können an der Versammlung teilnehmen.