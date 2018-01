7. Januar 2018, 22:04 Uhr Dachau Neujahrsempfang der Freien Wähler









Die Freien Wähler Dachau laden am Dienstag, 16. Januar, zu ihrem Neujahrsempfang ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Ratsstube des Gasthofs Zieglerbräu in der Dachauer Altstadt. Ehrengast ist der Freisinger Oberbürgermeister und Kreisrat Tobias Eschenbacher. Er wurde für die unabhängige Wählergruppe "Freisinger Mitte" gewählt und ist seit 2012 Stadtoberhaupt. Aus jahrelanger Erfahrung kennt er die Herausforderungen als unabhängiger Kommunalpolitiker in einer Großen Kreisstadt mit einer ähnlichen Größe wie Dachau. 2014 wurde Eschenbacher zum Kreisrat für die "Freisinger Mitte" gewählt. Aus der Dachauer Stadtpolitik wird Stadtrat Claus Weber berichten. Kreisrat Sebastian Leiß wird die Schwerpunkte der Kreispolitik der Freien Wähler Dachau für 2018 vorstellen. Für die musikalische Begleitung sorgt Robert Gasteiger an der Zither.