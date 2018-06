18. Juni 2018, 21:52 Uhr Dachau Interkulturelles Familienfest

Beim Interkulturellen Familienfest am kommenden Sonntag, 24. Juni, auf der Wiese hinter dem Bürgertreff Ost erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm. Der Jugendrat lädt zum Toben auf der Hüpfburg ein und der Äktschn-Bus des Echo e.V. sorgt für jede Menge Spiel und Spaß. Das Fest findet von 12 bis 17.30 Uhr am Ernst-Reuter-Platz in Dachau Ost statt und laut Veranstalter "bei jedem Wetter".