5. März 2018, 22:01 Uhr Dachau Informationsabend zum Übertritt an Realschule

Informationen zum Übertritt an die Staatliche Realschule Dachau gibt es an einem Abend der offenen Tür am Mittwoch, 7. März. Dabei können sich Schülerinnen und Schüler und deren Eltern einen ersten Einblick in das Schulhaus verschaffen, die Klassenzimmer, die Turnhallen und weitere Räumlichkeiten besichtigen und Lehrerinnen und Lehrer kennen lernen. In den Unterrichtsräumen veranstalten die Fachschaften verschiedene Projekte, Ausstellungen, Vorführungen und Schnupperkurse, an denen Interessierte teilnehmen können. Die Türen der Staatlichen Realschule Dachau, Nikolaus-Deichl-Straße 1, sind geöffnet von 17 bis 19 Uhr. Um 19 Uhr beginnt der Informationsabend zum Übertritt in die fünften Klassen des kommenden Schuljahres. Die Schulleitung gibt Auskünfte über die Schulart, die Anforderungen zum Übertritt sowie Gegebenheiten an der Realschule Dachau.