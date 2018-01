7. Januar 2018, 22:04 Uhr Dachau Für Ohr und Gaumen









Ein Vier-Gänge-Menü bei Opern- und Musicalmusik

Dass die Liebe verschiedenste Facetten haben kann, das wird in dem bunten musikalisch-kulinarischen Programm von Bass-Bariton Florian Dengler und Pianist Andreas Pernpeintner "Dreierlei von der Liebe und Viererlei für den Gaumen" deutlich, das am Freitag, 12. Januar, von 19 bis 22 Uhr im Saal des Gasthofs Lachner in Stetten zu sehen und zu hören ist. Das Publikum erwartet Musik aus Opern und Musicals sowie ein Vier-Gänge-Menü, Teilnahmegebühr 46 Euro.