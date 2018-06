6. Juni 2018, 21:59 Uhr Dachau Freie Wähler akzeptieren Tempolimit am Schloss

In der Diskussion über ein Tempolimit am Schlossberg haben sich jetzt noch einmal die Freien Wähler Dachau zu Wort gemeldet: "Wir sagen Nein zu Tempo 10", heißt es in einer Pressemitteilung. Die FW habe sich noch einmal Gedanken gemacht und danke der SPD-Fraktion im Stadtrat für ihren Antrag, die Tempo-10-Begrenzung in ein Tempo-20-Limit umzuwandeln. "Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, mit Tempo 20 können wir aber leben", erklärt FW-Vorsitzender Markus Erhorn. Die Mehrheit der Bürger wolle dieses Tempolimit nicht, das müsse die Politik akzeptieren. Die FW werden den SPD-Antrag unterstützen - "lieber wäre uns aber ein zurück zu Tempo 30 am Schlossberg", sagt Fraktionssprecher Edgar Forster.