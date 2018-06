7. Juni 2018, 22:02 Uhr Dachau Ferienprogramm hat noch Plätze frei

Eltern und junge Leute aus Dachau können noch einige Plätze im städtischen Ferienprogramm buchen. Freie Plätze gibt es noch für das Ferienlager in Ainhofen, bei einer Abenteuerfreizeit nur für Mädchen in Kallmünz, beim Bogenbauen oder für die Piratenfahrt an den Chiemsee.

In der ersten Ferienwoche startet bereits zum fünften Mal die Dachauer "Spielstadt", bei der Kinder von acht Jahren an die Rollen von Erwachsenen in einer Stadt übernehmen. Das Stadtspiel für Kinder findet von Dienstag, 31. Juli, bis Freitag, 3. August, jeweils von 10 bis 16 Uhr vor dem Jugendzentrum Dachau Ost statt. An Stationen wie einer kleinen Schreinerei, dem Rathaus, der Zeitung, der Polizei oder dem Gericht können die Kinder ihre "Kröten" verdienen. Zum ersten Mal wird es auch eine "Ausbildung für Polizeianwärter(innen)" geben. Sie sollen für einen geregelten Ablauf sorgen, so die Abteilung Integration und Jugend der Stadt Dachau. In der letzten Augustwoche können Kinder und Jugendliche echte Zirkusluft schnuppern. In der bunten, eigens aufgebauten Zirkus-Zeltstadt "Circus Maurice" lernen sie fünf Tage lang von echten Profis Jonglieren, Akrobatik, Laufen auf dem Drahtseil, Fakirkünste und vieles mehr - natürlich auf spielerische Art. Dank des Engagements der Dachauer Vereine können Kinder und Jugendliche auch in viele Vereinsangebote hineinschnuppern. Dazu gehören Gewichtheben beim KSC Attila oder Zumba bei "meet and dance".

Das städtische Ferienprogramm ist in erster Linie ein Angebot für Dachauer Kinder. Vom 15. Juni an können es auch Kinder mit einem anderen Wohnort nutzen und sich online anmelden. Sie müssen allerdings einen kleinen Aufschlag zahlen. Das gesamte Angebot ist im Internet unter www.dachau.de/ferienprogramm zu finden. Das Internetportal kann auch an den Computern in der Hauptstelle der Stadtbücherei, Münchner Straße 7a, sowie im Jugendzentrum Dachau Ost, Ludwig-Ernst-Straße 2, und im Jugendzentrum Dachau Süd, Klagenfurter Platz 1, eingesehen werden. Rückfragen sind unter Telefon 08131/75-182 möglich.