1. Juni 2018, 22:00 Uhr Dachau Fahrradtour mit Landrat Löwl

Wie werden Radwege geplant und vermessen? Das erfahren die Teilnehmer einer Fahrradtour mit Landrat Stefan Löwl (CSU), die am Samstag, 23. Juni, durch den Landkreis führt. Wer mitfährt, hat Gelegenheit, dem Gutachter Andreas Ampler bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und Radverkehrsplanung live zu erleben. Die Fahrradtour ist eine Veranstaltung aus der Reihe "Bürgerdialog" zum Thema Radverkehr im Landkreis Dachau. Start ist um 10 Uhr auf der Ostseite des S-Bahnhofs Dachau am Radparkhaus. Bei der etwa 14 Kilometer langen Tour lernen die Teilnehmer die unterschiedlichen Formen von Radwegen kennen. Die Tour führt teilweise an der Amper entlang und endet voraussichtlich an der Gaststätte "Alte Liebe". Bei schlechtem Wetter entfällt die Tour. Informationen von 22. Juni an im Internet unter www.buergerdialog-dachau.de.