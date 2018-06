18. Juni 2018, 21:53 Uhr Dachau Es wird ernst fürs Jugendkulturzentrum

In der turnusgemäßen Mitgliederversammlung der Initiative Jugendkulturzentrum Dachau (Juku) ist Markus Erhorn erneut zum Vorsitzenden gewählt worden. Obwohl er eigentlich nicht mehr kandidieren wollte, wurde er in der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig im Amt bestätigt. Erhorn hat den Juku-Vorsitz bereits seit 2012 inne. Als sein Stellvertreter und somit erstmals in den Vorstand wurde Berkay Kengeroglu, Sprecher des Dachauer Jugendrates, gewählt. Sein Amtsvorgänger, Tobias Thalmeier, wird dem Vorstand in Zukunft als Beisitzer angehören. "Die nächsten zwei Jahre werden vielleicht die entscheidenden", erklärte Erhorn und verwies auf die laufenden Gespräche mit der Stadt Dachau zur künftigen Nutzung des Papierfabrikgeländes. Dort soll nach Wunsch der Initiative das Jugendkulturzentrum entstehen. Auch der Stadtrat hat dies als Ziel beschlossen.