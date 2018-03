12. März 2018, 22:04 Uhr Dachau Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eine Beute im Wert von mehreren Tausend Euro machte ein Einbrecher in Dachau. Am Samstagabend drang der Täter gewaltsam durch die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Seliger-Straße ein und verursachte dabei zusätzlich einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau sucht nach Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen genommen.