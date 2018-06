8. Juni 2018, 22:01 Uhr Dachau Einbrecher scheitern an Eingangstür

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in ein Bekleidungsgeschäft in Dachau, Am Oberanger, einzubrechen. Polizeiangaben zufolge scheiterten sie jedoch an der Eingangstür, so dass es bei dem Versuch blieb. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 100 Euro.