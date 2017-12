26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Dachau Christkindl mit warmen Schuhen









Drei Babys werden an Heiligabend im Amperklinikum geboren

Wer am Heiligen Abend geboren ist, soll ein Glückskind sein. Aber er hat zweifellos auch ein bisschen Pech: Denn aus geschenketechnischer Sicht fallen für ihn Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das gilt auch für die drei Christkindl, die am Sonntag im Dachauer Helios Amper-Klinikum das Licht der Welt erblickt haben. Grund zur großen Freude hatten auf jeden Fall Sarah Anderson und Falko Berndson aus Dachau, die Eltern von Ronja Patricia. Ihre Tochter hatte es von allen drei Christkindln am eiligsten: Sie wurde gegen zehn Uhr am Vormittag geboren.

Stellvertretende Stationsleiterin Andrea Mautz füttert Christkindl Ronja Patricia. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Gegen Mittag kam Almin auf die Welt. Bei der Geburt brachte das Kind 3400 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß. Es ist das zweite Kind von Rusmira und Ermin Halep. Die Eltern stammen aus Bosnien und wohnen derzeit in Ludwigsfeld. Das dritte Christkindl heißt Magdalena. Als der Reporter kam, war sie gerade mit ihren Eltern im Klinikum unterwegs. Alle Babys erblickten kerngesund und auf natürlichem Weg das Licht der Welt, wie es von Seiten des Klinikums heißt. Darüber freuen sich nicht nur die Eltern, sondern auch das Geburtshilfeteam mit den Hebammen und Ärzten unter der Leitung von Florian Ebner, Chefarzt am Amper-Klinikum. Kalte Füße müssen die Neugeborenen auf Erden jedenfalls nicht bekommen: Sie erhielten winzige, warme und rote Schuhe, spendiert vom Amper-Klinikum.