28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Dachau Christbäume kostenlos entsorgen









Spätestens mit den Heiligen Drei Königen fangen die meisten Christbäume mächtig an zu nadeln. Zeit, den Weihnachtsschmuck wieder einzupacken und den Christbaum zu entsorgen. Die Recyclinghöfe des Landkreises nehmen sie kostenlos. Zerkleinert kann man sie auch in die Biomülltonne werfen, so die Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi.