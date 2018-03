20. März 2018, 21:58 Uhr Dachau Bürgerbüro geschlossen

Das Bürgerbüro der Dachauer Stadtverwaltung ist am Mittwoch, 28. März, ganztägig geschlossen. In den Räumen findet eine Fortbildungsveranstaltung für die Mitarbeiter statt. Geschlossen sind auch die Bereiche Pass-, Ausweis- und Meldewesen sowie Gewerbe, Fischerei und das Fundbüro. Von Donnerstag an, 29. März, ist das Bürgerbüro ab 7.30 Uhr wieder geöffnet. Am Montag, 9. April, werden die Mitarbeiter des Bürgerbüros wieder die neu renovierten Räume in der Pfarrstraße beziehen.