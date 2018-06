18. Juni 2018, 21:52 Uhr Dachau Bürgerbüro bleibt zentral in der Stadt

ÜB scheitert mit Antrag für eine Außenstelle in Dachau Ost

Die Große Kreisstadt soll weiterhin nur ein einziges zentrales Bürgerbüro haben. Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) hatte beantragt, für das Einzugsgebiet Dachau Ost eine Außenstelle in der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes einzurichten. Der Antrag wurde jedoch im Haupt- und Finanzausschuss mit großer Mehrheit abgelehnt. Die ÜB hatte damit ein bereits früher diskutiertes Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht. So war die Verteilung auf mehrere Standorte überall im Stadtgebiet auch bereits als Entlastung des Hauptstandortes in der Altstadt im Gespräch. Weil die Verwaltung proportional mit der Bevölkerung wächst, reichen die Büros schon jetzt kaum noch aus, die Stadt will einen Erweiterungsbau errichten. Wo genau, darüber gibt es im Stadtrat noch keinen Konsens. Geprüft wird nun das Wiesböck-Anwesen an der Amper am Fuße der Altstadt.

Laut Verwaltung brächte eine Außenstelle des Bürgerbüros keine Entlastung, sondern noch mehr Arbeit und wäre sehr teuer. Neue Stellen müssten geschaffen werden. Die Verwaltung hat aber wie viele im Großraum schon jetzt Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Stolz verkündete Hauptamtsleiter Josef Hermann in der Hauptausschusssitzung, dass zuletzt zwei Mitarbeiterinnen aus dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München abgeworben werden konnten. Sie fühlten sich unter den Dachauer Arbeitsbedingungen deutlich wohler - auch die Landeshauptstadt kann mit ihrem Bevölkerungswachstum kaum mithalten, das KVR steht vor dem Kollaps. Eine Außenstelle mit nur begrenztem Angebot erschien vielen Stadträten als nicht serviceorientiert genug. Zudem komme es wohl doch zu selten vor, dass ein Einzelner etwas im Bürgerbüro zu erledigen habe. Ein mobiles Bürgerbüro in einem Lastwagen stellt die Verwaltung vor extreme Sicherheits- und Datenschutzprobleme. Denn es müssten gesicherte Verbindungen gelegt werden. Das Projekt wurde daher zu den Akten gelegt.