7. März 2018, 22:00 Uhr Dachau ASV-Volleyballer nehmen an Studie teil

Die Volleyball-Mannschaft des ASV Dachau nimmt an einer zwölfwöchigen Studie zur Wirkung veganer Ernährung auf Leistungssportler teil. Ziel der Pilotstudie ist es, die Wirkung einer veganen Lebensweise auf die Leistungsfähigkeit von Sportlern wissenschaftlich zu untersuchen. Dazu haben die jungen Männer ihre Ernährung auf eine vegane Vollwertkost umgestellt. Ihre Leistungsfähigkeit wurde vor der Ernährungsumstellung untersucht. Die Studie wird unter der Leitung des Ernährungswissenschaftlers Markus Keller von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gemeinsam mit dem ASV Dachau durchgeführt und von der Betriebskrankenkasse Pro Vita begleitet. Jetzt sind sechs der zwölf Wochen vorbei.

Gleichzeitig hat sich die junge Mannschaft ein großes sportliches Ziel gesetzt: Sie möchte in dieser Saison in die 2. Bundesliga aufsteigen. Seit Beginn der Studie haben die Volleyballer zwei Spiele verloren und vier gewonnen und sind damit Zweiter der Dritten Liga. Wenn sie den Aufstieg schaffen wollen, müssen sie das Spitzenspiel gegen den VC Gotha an diesem Samstag, 10. März, um 20 Uhr in der Georg-Scherer-Halle in Dachau unbedingt gewinnen. Der Trainer der jungen Mannschaft, Dominic von Känel, ist mit dem Verlauf der Studie sehr zufrieden. "Die Spieler fühlen sich gut, die Organisation der veganen Mahlzeiten vor allem für unterwegs hat sich gut eingespielt. Mannschaft und Trainer sind nun gespannt, wie sich die Leistungsfähigkeit durch die vegane Ernährung bei der wissenschaftlichen Analyse auswirkt.